Arranca una semana de calor extremo con alerta amarilla en CABA y 14 provincias

Un alerta de nivel amarillo por calor intenso rige en la ciudad de Buenos Aires y 14 provincias del norte y centro del país por el comienzo de un evento de extremas temperaturas que se extenderá toda la semana con picos de hasta 43 grados en algunas localidades, según el Servicio Meteorológico Nacional.

CABA, La Plata y todo el conurbano bonaerense se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", según el organismo nacional.

Para esta tarde se prevé una máxima de 32 grados en la Ciudad de Buenos Aires con cielo algo nublado, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

El alerta amarillo se extiende a casi toda la provincia de Buenos Aires; todo el territorio de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis; a gran parte de Mendoza; el sur de La Rioja; y el centro y este de La Pampa.

Hacia el este y el norte del país, el alerta comprende también al norte y sur de Corrientes; al norte de Misiones; al sudeste de Santiago del Estero; al noroeste de Chaco; al norte y centro de Formosa; y al este de Salta, con máximas que oscilarán entre los 33 y 39 grados.

El nivel amarillo refiere a un "efecto leve a moderado en la salud", según la clasificación del sistema de alerta temprana del organismo meteorológico.

Durante la jornada de hoy, las zonas más calurosas serán el norte de Santiago del Estero, y el oeste de Chaco y Formosa, donde se alcanzarán máximas de 39 grados.

Con el correr de la semana, la temperatura seguirá en aumento y se prevé que el miércoles sea el día con calor más intenso, con valores de hasta 43 grados en el norte de Santiago del Estero.

En gran parte del norte y centro del país se mantendrán buenas condiciones meteorológicas durante los próximos días, lo que favorecerá el aumento sostenido de las temperaturas.

De esta forma, se espera que las marcas térmicas empiecen a ubicarse varios grados por encima de lo habitual para enero, fundamentalmente en la región pampeana, donde se prevé que muchas ciudades podrían registrar oficialmente la primera ola de calor del verano al mantenerse por al menos tres días con valores por encima de los normales.

Frente a estos eventos de calor extremo, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas); prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores; evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas; y evitar comidas muy abundantes.

Por otro lado, el SMN emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas en siete provincias de la franja oeste del país.

El alerta afecta al noroeste de Mendoza; al oeste de San Juan; al oeste y centro de La Rioja; al oeste y centro de Catamarca; al centro de Salta; y al centro y este de Jujuy.

El área tendrá esta tarde y noche tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En zonas de montaña, la precipitación podría contener granizo y/o nieve mezclada, según pronosticó el SMN.

Para la población afectada, el organismo meteorológico recomendó evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles que puedan caerse; no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; alejarse de zonas costeras y ribereñas; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Según la clasificación del SMN, el nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Una icónica cueva de hielo ubicada dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego y convertida en atracción turística durante los últimos años se derrumbó este fin de semana producto de un deshielo natural que venía siendo preanunciado por la comunidad científica.

Se trata de la “Cueva de Jimbo”, una formación geológica situada en el llamado Cañadón de la Oveja, un sitio al que solo se llega caminando y que los visitantes de la zona recorren con frecuencia.

De hecho, un contingente que llegó al lugar durante el fin de semana fue el primero en filmar y fotografiar los escombros de hielo dispersos por el suelo luego del colapso completo de la estructura.

Para llegar a la cueva los montañistas debían transitar una senda de 9 kilómetros con 700 metros de desnivel, de dificultad moderada y que insume unas cuatro horas de travesía.

La formación glaciaria, de particular belleza, se había convertido en un atractivo multitudinario aunque el ingreso a su interior estaba prohibido desde que en 2021 los científicos comenzaron a advertir sobre su creciente fragilidad.

Incluso desde entonces existían carteles en el exterior advirtiendo sobre los riesgos de adentrarse en la cueva.

Expertos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) dependiente del Conicet corroboraron que el lugar se encontraba en “peligro de colapso’ y que era habitual que trozos de hielo y piedras cayeran desde la parte superior.

“El sitio presenta una dinámica muy activa, con una intensa fusión de hielo que produce la caída constante de fragmentos de hielo y roca. El adelgazamiento del techo genera grietas sobre el glaciar, las que provocarán su colapso”, habían anticipado los investigadores.

A pesar de estas advertencias, en noviembre de 2022 un turista brasileño de 37 años murió tras ser impactado por una masa de hielo que se desprendió del techo cuando ingresó a la cueva a pesar de la prohibición de hacerlo.