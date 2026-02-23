Arranca una nueva temporada de la Sinfónica Nacional

En su primera fecha de 2026, este viernes 27 a partir de las 20 horas, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, la Orquesta Sinfónica Nacional se presenta bajo la batuta de su director principal, Emmanuel Siffert.

El programa incluye la Sinfonía n.° 6 en si mayor, La muerte del cometa, op.102 de Alberto Williams, la Habanera para violín y orquesta, op. 83 de Saint-Saëns - con la participación del violinista Luis Roggero como solista invitado; además, la Sinfónica interpretará La isla de los muertos, op. 29 de Rachmaninov y Stenka Razin, op.13 de Alexander Glazunov.

La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual aquí a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h.