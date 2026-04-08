Arranca la temporada de conciertos de la Sinfónica Juvenil

Este domingo 12 de abril, a las 19 horas, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín inaugura una nueva temporada de conciertos en el Auditorio Nacional.

Bajo la dirección de Mario Benzecry, la Sinfónica junto con el Coro Polifónico Nacional, ofrecerán un programa que incluye piezas de Johannes Brahms (con la presentación del tenor Ricardo González Dorrego) y el estreno argentino de la Sinfonía n.° 7 en mi bemol mayor de Chaikovsky, restaurada por Seymon Bogartyryev.

Como siempre, la actividad es gratuita y requiere reserva previa entradas. Para más información sobre cómo obtenerlas, haga click aquí.