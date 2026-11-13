Arranca la era post Messi en la Selección: cómo formará la Argentina ante Uruguay

La Selección argentina de fútbol, con la continuidad confirmada de Lionel Scaloni como director técnico hasta 2030, enfrenta esta noche –a partir de las 20, en la Bombonera-, a Uruguay con el objetivo de empezar una nueva era luego de la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró luego de 21 años inigualables de carrera con la "Albiceleste".

Scaloni mantiene varias incógnitas en el 11 titular, empezando por el arco, ya que todavía no está confirmado si irá desde el inicio Emiliano Martínez, quien viene de recuperarse de una grave lesión en la mandíbula. Si no va desde el vamos el “Dibu”, el arquero será Gerónimo Rulli.

La zaga central contaría con las presencias de Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, mientras que en el lateral derecho estará Agustín Giay y en el carril izquierdo falta definir si juega Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

El mediocampo contará con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quedando a decisión del DT el tercer integrante en ese sector: Exequiel Palacios o Valentín Barco.

Adelante, aparece la incógnita de quién acompañará a Nico Paz y Julián Álvarez, compiten por ese lugar Thiago Almada y Gianluca Prestianni, que tuvo un increíble inicio de temporada con el Benfica de Portugal.

Uruguay, el clásico rival rioplatense

Si bien en sus últimas presentaciones la Argentina no tuvo problemas para derrotar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín, Uruguay se presenta como un más que interesante desafío para poner realmente a prueba a los subcampeones del mundo, que en los últimos años solo jugaron amistosos contra rivales de muy bajo nivel.

El equipo “charrúa” se encuentra en plena renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos. Con Diego Forlán como director técnico, la "Celeste" viene de caer 3-1 contra Japón, para luego golear 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India en la última fecha FIFA.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.