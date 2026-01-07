Arranca el festival de Doma y Folklore de Jesús María: vendieron 108 mil entradas y hay una ocupación hotelera del 95 %

El presidente de la Comisión organizadora del festival Juan López, conversó con el equipo de Ramos Generales sobre la edición número 70 de esta celebración de Córdoba. La localidad ya tiene un resgistro de ocupación hotelera del 95 % y 108.500 entradas ya vendidas.

Entre algunos de los músicos de esta edición estarán Jairo, Los Nombradores del Alba, Abel Pintos, Los Tekis, La T y la M, Sergio Galleguillo, Luciano Pereyra, Soledad, Dúo Coplanacu, Los Alonsitos, entre otros grandes artistas.

"Tendremos 81 montas por noche como cada año, y estarán los mejores relatores para esta ocasión", agregó.