Armas en los colegios

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta ocasión, Ecos Criminales se focaliza en el incremento de casos de agresiones y de la violencia en las instituciones educativas donde el bullying se erige como disparador preponderante.

A propósito de este tema conversaron con el Doctor Enrique De Rosa Alabaster, psiquiatra forense para intentar identificar el perfil psicológico de víctimas y victimarios.

El presidente de la Asociación Argentina de Victimología advirtió que “cada sujeto está inserto en un contexto mucho más amplio” en el que hay cuestiones ligadas “más al entorno de lo social a lo individual”.

Entre los elementos que citó, identificó el “mal manejo de las armas en los hogares” pero también, “el contexto escolar, de los docentes, compañeros”.