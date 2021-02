Armando Aligia: “Migajas para hoy y hambre por siglos”

El Militante del Frente de Izquierda en la ciudad, en diálogo con Nacional Bariloche, aseguró que al igual que en otras provincias, especialmente Chubut, “en Rio Negro está avanzando la minería”.

Abogó por resolver las diferencias que existen entre algunas organizaciones que rechazan la actividad extractiva, “para tratar de consensuar y de ir todos juntos contra este flagelo que es la megaminería”, que pone en serio riesgo, entre otras cosas, el recurso acuífero, “la minería en gran escala destruye la naturaleza para el saqueo de las multinacionales”, señaló.

Destacó además que existe una marcada incompatibilidad con la explotación agrícola, turística, entre otras.

Advirtió que toda actividad debe tener una licencia social, poniendo el ejemplo de la localidad de Esquel, en Chubut, en el que el 82 por ciento de la población, a partir de un referéndum popular realizado en el año 2003, rechazó la megaminería. Hoy existe un proyecto de zonificación minera presentado por el poder ejecutivo, que plantea la zonificación del territorio provincial en 4 categorías, delimitando áreas para la explotación minera y considerando reducir el riesgo de contaminación del Río Chubut. En las zonas 3 y 4 se posibilita la excepción de la legislación vigente y, por ende, la habilitación de la minería a cielo abierto, que se encuentra prohibida por la Ley 5001. La zonificación abarca los departamentos de Gastre y Telsen, habilitando la actividad en la mayor parte de la meseta, que representa aproximadamente un 15 por ciento del territorio provincial. Además, el proyecto plantea la posibilidad de expandir el área demarcada, por lo que la instalación de las multinacionales mineras en el territorio marcaría un punto de no retorno en los derechos del pueblo chubutense de decidir sobre sus recursos. “Lo de la zonificación es una mentira”, sentenció.

Aligia invitó a la “Jornada contra la megaminería”, que se realizará hoy jueves 4 de Febrero, a las 19 horas, en la rotonda No a la Mina (ex Diarco) ubicada en la entrada sur de Bariloche y que según la organización tendrá dos objetivos, “por un lado, ser parte de la jornada nacional en solidaridad con la lucha del pueblo de Chubut y por otra parte, aprovechar el espacio de encuentro entre quienes nos oponemos al saqueo de los bienes naturales y en particular a la megaminería contaminante para convocar a todas las agrupaciones ambientalistas, políticas y sindicales a discutir la puesta en pie nuevamente de la Asamblea contra la Megaminería en Bariloche”.