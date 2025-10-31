Ariel Minimal y Hernán Espejo (Pez) en Las Horas Oscuras: la autogestión, la gira y el nuevo disco “De Buenos Aires”

En una charla profunda y sin filtros, los miembros de la banda Pez, Ariel Minimal (voz y guitarras) y Hernán Espejo (guitarra) visitaron el ciclo radial Las Horas Oscuras, conducido por Leo Acevedo. Allí repasaron su flamante trabajo discográfico, De Buenos Aires, el número 22 de su trayectoria, que será presentado en vivo el viernes 7 de noviembre en Niceto Club, y también analizaron los desafíos y recompensas de ser artistas autogestionados: recorrer provincias en auto, armar todo por su cuenta, sentir la nostalgia de los comienzos y sostener el fuego creativo en una ciudad que les dio tanto.

“Grabamos este álbum entre enero de 2024 y mayo de 2025”, contó Minimal, “y queríamos que fuera una rapsodia porteña, un homenaje a lo que conocemos, a nuestra gente”. Tiempo Argentino+1

Espejo sumó: “Salir en auto por la ruta, parar en pueblos, meter el equipo en el baúl, eso también es parte de lo que somos: una banda que no espera que le armen el camino, lo hacemos nosotros”.

La conversación también abordó los “pros y contras de la autogestión”: la libertad de decidir, pero la carga de hacerlo todo; la gira soñada, pero con recursos propios; la nostalgia de los años de underground, pero la convicción de que hoy siguen construyendo desde la base.

Para los seguidores del rock argentino y de Pez, esta edición de Las Horas Oscuras es una invitación a entrar en el universo de una banda que sigue caminando firme, con los amplis al hombro, la ciudad a sus pies y la música como brújula.