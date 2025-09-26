Ariel Ardit participará del Festival Internacional de Música Bariloche

Desde Radio Nacional Viedma, el periodista Adrián Moreno entrevistó a Ariel Ardit, uno de los interpretes más destacados del tango sobre su articipación en el Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA).

“Siempre he cantado tango, hace 26 años que hago esto", dijo. “El tango como género clásico está donde siempre debió estar. Puede tener más o menos exposición pero es indudable que se trata de un género tan propio de los argentinos que no hay que salir a justificarlo”, agregó.

Distinguido dos veces con el “Premio Gardel” (2015-2017) y con el Konex de Platino 2015, Ariel Ardit se refirió a su recorrido y experiencia internacional, al reconocimiento del tango en la mayoría de los países del mundo y a la puesta en escena que realizará en el Festival Internacional de Música Bariloche, con su cuarteto, una reducción de lo conocido como la orquesta típica de tango.