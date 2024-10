Arianna Fracasso vince il premio della CRI

Si è conclusa con successo la XVI edizione di NY Canta, il festival dedicato alla promozione della musica italiana nel mondo, organizzato a New York dall’Associazione Culturale Italiana di New York e patrocinato dalla Comunità Radiotelevisiva Italofona. L’iniziativa mira a promuovere, grazie alla musica e alla sua capacità di superare i confini, la lingua italiana ed è il frutto del lavoro dell'Associazione Culturale Italiana di New York presieduta dal commendatore della Repubblica Tony Di Piazza, fondatore del NY Canta.

In rappresentanza della Comunità Radiotelevisiva Italofona, Anthony Pasquale di Radio ICN New York, emittente associata alla CRI che trasmette il festival in diretta fin dalla prima edizione, ha assegnato ad Arianna Fracasso il premio “Musica oltre ogni confine” per il brano “Due rose”, individuato dalla giuria formata da rappresentanti delle radio associate alla Comunità Radiotelevisiva Italofona come quello più internazionale tra quelli in gara. La giuria della CRI era composta da Iuliana Anghel (Radio Romania), Marcelo Ayala (RAE Argentina), Cristina Faloci (Rai Radio 3), Lia Fiorio (San Marino RTV), Tassos Mavris (Radio Atene), Genti Mumajesi (RTSH – Radio Tirana), Anthony Pasquale (Radio ICN NY), Selina Sciucca (HRT – Radio Fiume), Rosario Tronnolone (Radio Vaticana) e Barbara Urizzi (Radio Capodistria).

La canzone intitolata “Estate Gotica” del gruppo Dramalove, band di origini torinesi fondata nel 2007 e oggi di base a Londra, si è aggiudicata la vittoria nella finale, svoltasi il 13 ottobre all'Oceania Theatre di Brooklyn a New York. La serata è stata condotta dal cantante Pupo, coadiuvato da Lucrezia Mangilli e Dalila Ferrara. La giuria di qualità era composta dal giornalista Marino Bartoletti, in veste di presidente e dalla conduttrice radiofonica dell’emittente LatteMiele Matilde Brizzi, dalla cantautrice Emma Muscat, dai cantanti Nek e Francesco Renga, quest’ultimi nella duplice veste di ospiti e di giurati.

A “Due rose” è stato assegnato anche il premio come “canzone più radiofonica” da Radio LatteMiele. La serata finale del NY Canta sarà trasmessa su Rai 2, Rai Italia e Rai Play.