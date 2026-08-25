Argentinos varados en Brasil: "El destrato de la aerolínea fue una vez que descendimos al aeropuerto"

Alejandro Strassera, uno de los pasajeros argentinos varados en Natal tras la emergencia en un vuelo de la aerolínea low cost Plus ultra, habló con el equipo de Nico Yacoy sobre la situación que se vivió en Radio Nacional. Más de 400 pasajeros argentinos y españoles permanecen varados desde ayer en Natal, Brasil, luego de que el avión de Plus Ultra en el que viajaban desde Buenos Aires hacia Madrid debiera realizar un aterrizaje de emergencia por un "desperfecto técnico”.

"Salimos de Buenos Aires rumbo a Madrid y en el transcurso del viaje, se cambió el rumbo, por un porblema de turbinas. Alguna turbina empezó a sacar chispas y pareciera que largó pequeñas llamas y se sentía el humo. A los pocos minutos desviaron el avión, y se sintió la caída. Fue como un pozo, aunque nunca subió", describió.

Luego del percance, el piloto comunicó inmediatamente la situación a los pasajeros: "Nos avisaron que debíamos desviarnos por un desperfecto técnico. Volvimos para el continente y bajamos en Brasil. El aterrizaje fue perfecto, no hubo inconvenientes. Esperamos media hora y pudimos bajar".

En el aeropuerto de Natal ya se empezó a sentir "el destrato de la empresa": "No nos daban información. Nos dieron apenas algo para comer y desde ahí fue todo terrible. Estuvimos un montón de horas esperando y luego lograron conseguir unos autobuses, cuatro horas más tarde para llevarnos a un hotel. Una vez allí nos rechazaron. Les pedimos que nos enviaran de vuelta al aeropuesto y no se hacían cargo".