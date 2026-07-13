Argentinos en Londres ya palpitan el partido de la Selección ante Inglaterra

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un partido que concentra la atención de millones de aficionados en todo el mundo. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo. Argentina llega tras vencer a Suiza en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra alcanzó esta instancia luego de superar a Noruega.

Emanuel Ferrandez, argentino radicado en Londres y propietario de “Sur Chocolates”, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima de expectativa que se vive en la capital británica ante una semifinal cargada de historia futbolística. En ese sentido, destacó el interés que despierta el encuentro tanto entre los ingleses como en la comunidad argentina que reside en el Reino Unido.

Sobre cómo vería el encuentro, el entrevistado manifestó que prefería la tranquilidad de su hogar antes que asistir a las pantallas públicas del pueblo. "Lo vamos a ver en casa", afirmó, aclarando que esta elección también responde a una cábala establecida en el mundial anterior.

El emprendedor recordó que en la edición pasada colocaron una camiseta del Kun Agüero en el sillón y el resultado fue la consagración. "Ahora estamos en el mismo sillón con la misma camiseta ahí", señaló sobre el ritual que mantendría para atraer la buena suerte.

Respecto al clima social, Ferrández observó que Inglaterra se encuentra en una crisis política y división que el fútbol ayuda a disipar temporalmente. Manifestó que los ciudadanos ingleses ven en este mundial una forma de unirse mientras atraviesan un contexto de caos.

En cuanto al trato con los locales, el chocolatero indicó que la relación es excelente hasta que se toca el tema del deporte. "Al inglés en general le encanta Argentina hasta que llegamos al fútbol", comentó sobre las tensiones que surgen en torno a la competencia.

También compartió la experiencia de sus hijos, quienes nacieron en Inglaterra pero eligen hinchar por la selección argentina.

El entrevistado confirmó que, a diferencia de las costumbres argentinas, en Inglaterra es más habitual reunirse en lugares públicos que en las casas. "Donde se reúnen es en el pub y en el bar y por ahí que hay pantallas gigantes", describió sobre la cultura local.

Asimismo, señaló que el torneo representa un gran impulso económico para los negocios, especialmente para el rubro de la hospitalidad. Expresó que los bares y restaurantes que estaban en declive han vuelto a llenarse gracias a la expectativa por los partidos.

Finalmente, Ferrández aseguró que mantiene su identidad intacta con una bandera argentina siempre presente en la vitrina de su local. "Provocamos eso", concluyó con humor, mientras esperaba el inicio de un partido que paralizaría tanto a su patria como a su hogar actual.

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales. A lo largo de las últimas décadas se enfrentaron en partidos que quedaron grabados en la memoria colectiva del fútbol, desde México 1986 hasta Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, desde ambos seleccionados buscaron poner el foco en el aspecto deportivo y en la importancia de disputar una semifinal de Copa del Mundo.

El ganador del encuentro avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre España y Francia. Mientras tanto, en Londres la cuenta regresiva ya comenzó y la comunidad argentina se prepara para vivir una jornada especial, con la ilusión de ver a la Albiceleste dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.