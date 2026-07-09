Argentinos en Ginebra ya palpitan el partido de la Selección contra Suiza

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que genera una gran expectativa tanto entre los hinchas argentinos como entre los aficionados suizos. El encuentro pondrá frente a frente al vigente campeón del mundo y a una de las revelaciones del torneo, que llega a esta instancia tras firmar una de las mejores campañas de su historia.

Rodrigo Alba, argentino residente en Ginebra, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima que se vive en la ciudad en la previa del encuentro. En ese sentido, señaló que el Mundial ocupa un lugar destacado en las conversaciones cotidianas y que existe una gran expectativa por un partido que enfrentará a dos selecciones que atraviesan momentos muy positivos.

"Acá está lleno de argentinos, por todos lados. Este sábado los bares no van a cerrar durante toda la noche para que se pueda ver el partido", expresó.

Ginebra, una de las ciudades más cosmopolitas de Suiza y sede de numerosos organismos internacionales, reúne habitantes de distintas nacionalidades que siguen de cerca el desarrollo de la Copa del Mundo. En ese contexto, el partido entre Argentina y Suiza despierta un interés especial, ya que enfrenta a la selección anfitriona de muchos residentes con uno de los equipos más exitosos del fútbol internacional.

Suiza llega fortalecida después de eliminar a Colombia en una definición por penales y alcanzar por primera vez desde 1954 los cuartos de final de una Copa del Mundo. El logro generó una importante repercusión en todo el país y alimentó la ilusión de seguir avanzando en el certamen. La campaña del conjunto helvético es considerada una de las grandes sorpresas del Mundial.

Por el lado argentino, el equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de protagonizar una remontada memorable frente a Egipto y mantiene el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022. La presencia de Lionel Messi continúa siendo uno de los grandes atractivos del torneo y despierta admiración incluso entre muchos aficionados suizos.

El ganador del encuentro obtendrá un lugar en las semifinales y quedará más cerca de la definición del campeonato. Mientras tanto, en Ginebra la cuenta regresiva ya comenzó y el partido se presenta como el acontecimiento deportivo más esperado de la semana, tanto para la comunidad argentina como para los seguidores de la selección suiza.