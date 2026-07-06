Argentinos en Egipto ya palpitan el partido del Mundial

La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que despierta una enorme expectativa tanto entre los argentinos residentes en el país africano como entre los aficionados locales. Para los egipcios, se trata de una instancia histórica, ya que la selección de los Faraones alcanzó por primera vez esta etapa de la competencia y alimenta la ilusión de seguir haciendo historia.

Laura Milaragna, argentina residente en Egipto, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el entusiasmo con el que se vive la previa del partido. En ese sentido, señaló la fuerte admiración que existe por Lionel Messi y por la Selección Argentina, además de remarcar el clima de encuentro que genera el fútbol entre los integrantes de la pequeña comunidad argentina radicada en el país. "Es un hecho histórico, nunca Egipto llegó tan lejos en un mundial", expresó.

La comunidad argentina en Egipto está integrada por unas pocas centenas de personas y mantiene un vínculo muy cercano. Sus integrantes suelen reunirse al menos una vez al año y, en esta ocasión, organizaron distintos encuentros para seguir el partido. Uno de los grupos volverá a reunirse frente a las pirámides de Guiza, donde ya compartieron la victoria argentina ante Austria durante la fase previa del certamen.

El interés por el encuentro también se extiende entre los egipcios. El fútbol ocupa un lugar central en la vida deportiva del país y la figura de Messi genera una admiración especial. No es extraño ver a niños y jóvenes vistiendo camisetas argentinas o siguiendo de cerca la campaña del seleccionado campeón del mundo, incluso cuando su propio país compite en el torneo. "Son muy fanáticos de nuestro futbol", dijo Milaragna.

Egipto llega a esta instancia después de concretar la mejor actuación mundialista de su historia reciente. El conjunto africano logró avanzar a la fase eliminatoria y posteriormente consiguió una clasificación histórica a octavos de final, convirtiéndose en una de las sorpresas del certamen.

El partido enfrentará a dos selecciones con trayectorias muy diferentes en la Copa del Mundo. Argentina busca defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras que Egipto intentará prolongar un recorrido que ya se ha convertido en un motivo de orgullo nacional. Más allá de lo que ocurra en el campo de juego, la jornada promete reunir a aficionados de ambos países en un clima marcado por la pasión futbolera y la expectativa por un cruce de alto voltaje.