Argentinos en diferentes ciudades del mundo celebraron el pase a la final

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató celebraciones en distintos rincones del planeta. Desde Europa hasta América, pasando por Asia y Oceanía, miles de argentinos salieron a las calles, se reunieron en bares y compartieron encuentros comunitarios para festejar una nueva actuación histórica del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Abril Rea, periodista y residente argentina en Barcelona, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima de euforia que se vivió entre los argentinos radicados en España tras la victoria frente a Inglaterra. En ese sentido, destacó cómo la clasificación a una nueva final mundialista volvió a reunir a compatriotas de distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

"Ayer se festejó hasta largas horas de la noche en Barcelona, Madrid y otras ciudades de España. Hubo muchísima gente celebrando. Somos muchos los argentinos que vivimos en España, casi medio millón; por eso se ve la camiseta argentina en las calles y se vive todo el clima mundialista", expresó.

Escenas similares se repitieron en otras ciudades de España, así como en Londres, París, Roma y Berlín. En cada lugar, los argentinos siguieron el partido rodeados de amigos, familiares y compatriotas, transformando la semifinal en un acontecimiento colectivo que trascendió las distancias geográficas.

La clasificación también generó repercusiones en América Latina, Estados Unidos y distintas ciudades de Asia. Como ocurrió durante todo el torneo, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraron caravanas, banderas argentinas y reuniones organizadas para acompañar a la Selección en una nueva instancia decisiva.

El fenómeno volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantienen los argentinos residentes en el exterior con el fútbol y con la Selección nacional. Para muchos de ellos, cada Mundial representa una oportunidad para reencontrarse con sus raíces y compartir un sentimiento de pertenencia que se fortalece en cada partido.

Por otro lado, de cara a la final del Mundial 2026 que disputará Argentina con España, Rea señaló que "Barcelona es tierra de Messi, y muchos catalanes no apoyan a España, y la gran mayoría se pone muy contento de ver a Messi jugar".

Ahora, con Argentina instalada en una nueva final, la expectativa crece en todo el mundo. Mientras el equipo se prepara para disputar el encuentro decisivo del campeonato, las comunidades argentinas en distintos países ya organizan nuevas reuniones para acompañar a la Albiceleste en la búsqueda de otro título mundial.