Argentinien bezwang Frankreich im Finale und wurde Weltmeister

QATAR 2022 RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Die Albiceleste bezwang im Finale der Fußball-WM Katar 2022 Les Bleus und wurde zum dritten Mal Weltmeister.

In einem Spiel, dass die Medien der Welt als eines der besten aller Zeiten bezeichnen, gewann die argentinische Elf nach einem 3:3-Unentschieden im Elfmeterschießen mit 4:2.

Die Mannschaft um Lionel Messi dominierte die meiste Zeit gegen eine französische Mannschaft, die in der ersten Spielzeit und in weiten Teilen der zweiten orientierungslos wirkte

Argentinien ging durch einen Elfmeter von Messi mit 1:0 in Führung, und Ángel di María erzielte nach einem herrlichen Spielzug das 2:0.

Doch 10 Minuten vor Spielende - wie bereits im Viertelfinale gegen die Niederlande - wurden die Ruhe und die Hoffnung der Argentinier zunichte gemacht: Frankreichs Starspieler, Kylian Mbappé, bescherte seiner Mannschaft mit einem Elfmeter den Ausgleich und unmittelbar danach einen Hattrick. So gelang es den Europäern, das Finale in die Verlängerung zu bringen, in der Argentinien erneut dominierte.

Da erzielte Argentiniens Kapitän den dritten Treffer ... doch die Freude währte nur kurz, da Mbappé unmittelbar danach einen weiteren Elfmeter verwandelte.

So kam es also zum Elfmeterschießen, wo es dem argentinischen Torwart Emiliano “Dibu” Martínez gelang, den Schuss von Kingsley Coman zu parieren. Aurelién Tchouameni verschoss ferner einen Elfmeter und damit war der Weg zum Sieg für Argentinien wieder frei. Dann lag es an Gonzalo Montiel den letzten Elfmeter zu verwandeln und der Albiceleste den dritten Weltmeistertitel zu sichern

