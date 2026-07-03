Argentina ya cuenta con sus primeros pilotos habilitados para volar el Sistema de Armas F-16

Se trata de un nuevo hito en el Programa Peace Cóndor y en el proceso de incorporación del sistema de armas de cuarta generación, que fortalece la recuperación de capacidades operativas para la vigilancia y defensa del espacio aéreo argentino.

Los primeros pilotos habilitados para volar el Sistema de Armas F-16 completaron con éxito el emblemático "Vuelo Solo" y obtuvieron la habilitación para operar de manera autónoma el F-16.

Los vuelos se realizaron en las instalaciones del Área Material Río IV, que la Fuerza Aérea Argentina posee en Córdoba, alcanzando un nuevo hito en la historia de la aviación del país.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, encabezó en el Área Material Río IV la ceremonia en la que pilotos de la Fuerza Aérea Argentina lograron la certificación.

Estuvo acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Gustavo Javier Valverde, autoridades e invitados especiales.

El ministerio de Defensa destacó que la calidad profesional y el compromiso asumidos desde el Ejecutivo, el propio ministerio y la Fuerza Aérea “permiten enmarcar el nuevo hito con un marco propicio de reconocimiento a la capacidad de todo el personal comprometido”.

En ese contexto, mencionó desde mecánicos y asistentes hasta los aviadores de la Fuerza Aérea, “que obtuvieron la importante certificación tras completar un exigente proceso de formación, entrenamiento y transición operativa”.

“El logro se conforma así en un escalón más dentro de una infinidad de tareas asociadas, que permitieron el desarrollo de un proceso comprometido y exitoso, constituyéndose en la primera certificación alcanzada bajo los términos del Programa ‘Peace Cóndor’, con el acompañamiento técnico de la empresa internacional Top Aces, especializada en entrenamiento táctico avanzado previsto, fortaleciendo los estándares operativos y de seguridad de la fase cumplimentada”, indicó el comunicado.

Además, destacó que el buen desarrollo de la etapa de adiestramiento se vio favorecido por la sólida trayectoria profesional de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, lo que permitió “el avance continuo en la incorporación de la capacidad, por lo que los pilotos argentinos ya se encuentran habilitados para volar de manera autónoma el sistema de armas F-16, reflejando el exitoso desarrollo de las nuevas competencias, técnicas y procedimientos propios de la aeronave de cuarta generación, marcando un cambio de paradigma para nuestro país”.