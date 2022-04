Argentina y Venezuela reanudan relaciones diplomáticas tras 6 años

Luego de seis años de limitar sus embajadas con encargados de negocios Argentina y Venezuela retoman plenas relaciones diplomáticas.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el Gobierno argentino desconoció a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. La embajada de ese país en Buenos Aires, resistió la ocupación ilegal por el apoyo de los movimientos sociales argentinos.

En días pasados el presidente Alberto Fernández, anunció que retomarían plenas relaciones con el país caribeño, que, hasta este momento, están reducidas a encargados de negocios, en las embajadas de Buenos Aires y Caracas.

En su columna de geopolítica internacional Sebastián Salgado, periodista analista internacional relataba lo siguiente en “El Regreso Informativo de la Tarde” ”…Una relación entre dos países hermanos basada en la diplomacia, pero donde también los puentes culturales han jugado un rol muy importante. Durante el gobierno de Macri fue cuando se cortaron las relaciones diplomáticas porque Macri reconocía a ese otro presidente títere que se autoproclamo presidente de Venezuela debajo de un árbol que se llama Juan Guiados y el gobierno de Macri desconoció el gobierno de Nicolas Maduro por lo tanto no reconocían a los embajadores que estaban aquí en la República Argentina y entonces la relación diplomática entre Argentina y Venezuela se limitó a encargado de negocios y el encargado de negocios que dejo Macri allá una persona de apellido Porreti en Caracas increíblemente ya pasado más de dos años del gobierno de Alberto Fernández, sigue en aquel lugar que Macri lo dejo y no tenemos embajador todavía en Caracas y el gobierno Argentino todavía no le dio el lugar de embajador a quien Venezuela mando la embajadora Estela Lugo que está aquí en Buenos Aires pero que Argentina no le da el placer de embajadora porque Argentina considera que allá tiene encargado de negocios en el contexto de que la Argentina tiene dos lugares importantes a nivel internacional uno es la Presidencia de la Comisión de DD.HH. en las Naciones Unidas y desde ahí ha hecho importantísimas críticas y denuncias vinculadas a supuestas violaciones de DD.HH. por parte del gobierno Bolivariano de Venezuela con lo cual nos llevó a un distanciamiento mayor no”…

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.