Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de minerales críticos

Durante una reunión en la Casa Blanca de la que participó el canciller Pablo Quirno, ambos países suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos.

El encuentro para la firma del acuerdo global de las denominadas “tierras raras”, un grupo de elementos metálicos utilizados para la tecnología moderna, fue convocado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Con el convenio, Argentina y Estados Unidos ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo.

La Cancillería argentina informó que la iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia.

Para la Argentina este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo, destacó el comunicado.

En 2025, gracias los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30 por ciento, mientras que la producción de carbonato de litio superó las 110 mil toneladas, el nivel más alto registrado en la historia del país.

Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales del orden de los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años, con una participación creciente de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y alcanzar más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

A su vez, la minería y la energía, por su estrecha vinculación, podrían generar en conjunto un saldo exportador cercano a los 50.000 millones de dólares anuales en los próximos años, con potencial para alcanzar 75.000 millones de dólares hacia el final de la década.