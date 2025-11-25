Argentina y EE.UU. avanzan en un acuerdo para modernizar los procesos aduaneros

La Argentina y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) firmaron un convenio de cooperación orientado a profundizar la modernización, digitalización y automatización de los procesos aduaneros entre ambos países.

Según informaron desde la administración argentina, el acuerdo permitirá reforzar la coordinación bilateral, mejorar los mecanismos de detección temprana de amenazas y fortalecer la lucha contra delitos transnacionales, en línea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas.

El entendimiento también prevé la implementación de controles más inteligentes y basados en análisis de riesgo, con el objetivo de mejorar la seguridad fronteriza sin entorpecer el flujo de comercio legítimo. Asimismo, se espera que la cooperación con la CBP contribuya a reducir tiempos logísticos, impulsar la competitividad del sector privado y consolidar los avances hacia una Aduana completamente digital, sin trámites en papel ni gestiones presenciales.

La firma del acuerdo tuvo lugar en Washington y contó con la participación del director ejecutivo argentino, Juan Pazo, y el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis. Por parte de Estados Unidos estuvo presente el subcomisionado ejecutivo adjunto de la CBP, Donald R. Stakes.