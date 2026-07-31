Argentina y Corea del Sur avanzan en un acuerdo por el litio

El canciller Pablo Quirno informó a través de una publicación en X que la Argentina y la República de Corea firmaron un Memorándum de Entendimiento para profundizar la cooperación en minerales críticos, con especial foco en el litio.

El acuerdo fue suscripto junto al ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, en el marco de la visita oficial del presidente Lee Jae-myung.

La firma tuvo lugar en el Palacio San Martín y contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller surcoreano, Cho Hyun.

Según explicó Quirno, el entendimiento busca fortalecer la cooperación bilateral en un sector estratégico para ambos países.

De acuerdo con lo publicado por el funcionario, el memorándum promoverá inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento de minerales críticos, además de ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Quirno destacó que la presencia de la empresa POSCO en la Argentina demuestra el potencial de la relación bilateral.

Por último, afirmó que la alianza contribuirá a impulsar inversiones, producción, empleo y una mayor inserción del país en las cadenas globales de valor vinculadas a la tecnología.