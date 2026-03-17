Argentina X, historias sobrenaturales, fantasmas y alienígenas bajo la compilación de un periodista

El periodista y editor de FactorElBlog.com Alejandro Agostinelli, quien hace más de cuatro décadas investiga sobre fenómenos paranormales conversó con Adrián Korol sobre historias extrañas en Radio Nacional. Es autor del libro Argentina X, un cronista a la caza de fantasmas, alienígenas y demonios, en investigó sobre casos sobrenaturales que se dicen ocurrieron en el país.

"En Villaguay a fines de 1993, fue difundida la posible posesión diábolica de una joven, en la que se hablaba de que pasaba por contorsiones y otras cosas extrañas. También que hablaba lenguas raras. Yo tenía todo el material, y un día que estaba cerca del lugar, me quise acercar a ella. Llegué y tuve una conversación con la chica y la madre. Me fuí porque no demostraron interés en hablar conmigo", contó.