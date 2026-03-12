"Argentina Week tuvo muy buenos resultados y hay muy buenas perspectivas"

La ciudad de Nueva York fue sede de Argentina Week 2026, un encuentro que reunió a funcionarios, empresarios, bancos y fondos de inversión con el objetivo de presentar oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos.

El director de Comunicación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Nicolás Henrichsen, dialogó con el equipo de Primer round y analizó el impacto de esta iniciativa que congregó a referentes del sector público y privado para debatir sobre inversiones, comercio bilateral y el posicionamiento del país en el escenario económico global.

"Tuvo muy buenos resultados y hay muy buenas perspectivas, vimos mucho entusiasmo desde el sector privado por las grandes oportunidades que tiene la Argentina", destacó.

El evento se desarrolló entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan y fue organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a actores del sistema financiero internacional. Durante esas jornadas participaron autoridades nacionales, líderes empresariales, bancos y fondos de inversión interesados en proyectos vinculados a energía, minería, tecnología e infraestructura.

"Argentina está en un momento clave, en la que tenemos una gran oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Hemos dejado pasar el tren muchas veces. Ahora se está ordenando la macro y los temas regulatorios que lo que están intentando es que las empresas puedan invertir con claridad, previsibilidad y seguridad jurídica, que es lo que buscan el sector privado y las empresas que desde AmCham representamos", dijo Henrichsen.

Argentina Week fue concebida como un gran “road show” de inversiones para presentar la agenda económica del país ante inversores internacionales y promover proyectos estratégicos, especialmente en sectores como el desarrollo energético, el litio, la minería y la innovación tecnológica.

La convocatoria generó un fuerte interés en el ámbito financiero internacional, al punto que los cupos de participación se completaron antes del inicio del evento debido a la alta demanda de ejecutivos y representantes de compañías globales interesados en conocer oportunidades de inversión en el país.