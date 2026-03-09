Argentina Week: el evento organizado en Nueva York para atraer inversiones al país

El presidente Javier Milei encabeza desde este lunes en Nueva York la llamada Argentina Week, un encuentro que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos y que el Gobierno presenta como una vidriera para captar inversiones. El periodista argentino Joaquín Pinasco dio detalles de lo que será este encuentro con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional.

"Este es un espacio novedoso que se dará en la ciudad y lo ha logrado la embajada de Argentina en Estados Unidos, porque en el lugar habrá una reunión de 300 personas. Ministros y goberandores que participarán para vender el país al mundo", mencionó.

Pinasco explicó que Argentina Week la conforma "una reunión de negocios" y que para los Fondos de Inversiones es importante que estén presentes los actores que ejecutan "las cuestiones". "Que vengan los presidentes de compañías, y dueños de empresas que acrediten lo que dice el presidente es cierto y vale a la hora de acompañar el discurso político", agregó. "Argentina tiene muchas oportunidades en 3 rubros: la energía, la minería y el agro", advirtió.