Argentina Week cerró con reuniones clave entre inversores y empresarios

La reciente edición de Argentina Week en Nueva York volvió a reunir a inversores, empresarios y funcionarios con el objetivo de analizar oportunidades de inversión y el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Alberto Ades, economista argentino radicado en Wall Street, dialogó con el equipo de Primer round y realizó un balance de los encuentros desarrollados durante la semana, al destacar el interés que despertó la agenda económica argentina entre inversores y actores del sistema financiero.

"Fue un evento muy concurrido. Todos los encuentros fueron de muchísima calidad. Me sorprendió el interés por la Argentina. Más de la mitad de las presentaciones fueron sectoriales, mucho más enfocado en la economía real, con empresarios de primer nivel en los paneles tanto locales como extranjeros", expresó.

Argentina Week se desarrolló con una agenda que incluyó reuniones con fondos de inversión, bancos internacionales y empresas interesadas en sectores estratégicos de la economía argentina, como energía, minería, infraestructura y tecnología.

"Muchos de los empresarios decían que están viendo un cambio de modelo que genera desafíos pero también muchísimas oportunidades", destacó.

El evento se consolidó en los últimos años como una plataforma de intercambio entre representantes del sector público y privado, con el objetivo de presentar proyectos de inversión y analizar el clima de negocios del país.

"Los inversores de la economía real ven un horizonte potencialmente despejado y están más optimistas", subrayó Ades.

En ese marco, las jornadas permitieron poner en discusión las perspectivas económicas de Argentina y su inserción en los mercados globales en un contexto internacional marcado por la volatilidad financiera y los cambios en el escenario geopolítico.