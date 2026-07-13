Argentina vs Inglaterra: a la espera de un partido que simboliza "una mística especial" para la identidad nacional

El psicólogo, docente e investigador Diego Tachela analizó cómo se vive la previa del partido que jugará la Selección Nacional y la Selección inglesa este miércoles con el equipo de Adrián Korol. ¿Cómo poder manejar la ansiedad que este evento deportivo nos genera a los argentinos?

"El partido del Mundial '86, yo estaba en el secundario y recuerdo como se vivió, cómo discutimos si la mano de Maradona había sido o no. ¿ Por qué nos pasa esto? Ocurre que hay un contagio emocional y nos engachamos, es imposible evadirse", expresó.

El especialista explicó que "hay que permitirse vivir la ilusión y el entusiasmo". "Vamos a jugar todos los partidos de la competencia, y eso ya de por sí es muy importante. En el peor de los casos, quedaremos cuartos. No hay que caer en el derrotismo. Hay que comentarlo, y hablarlo con todo el mundo".

"Debemos dejar que la emoción fluya, juntarnos con la gente con quien nos sentimos cómodos. Es algo que nos trasciende. Podemos permitir el pase de rosca hasta el miércoles. Salvo si estamos delante de un chico y está sintiendose así, vale la pena bajar un poco y cambiar un poco de tema", agregó.