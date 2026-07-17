Argentina vs España: "Son dos estilos de equipos difentes y tiene que ganar el mejor"

El vicepresidente del Centro de Salamanca De Buenos Aires Lorenzo Lucas González, conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional y compartió cómo vive la previa a la final del Mundial 2026 que jugará la Selección Nacional y la Selección española este domingo.

Con 79 años de edad y 67 viviendo en Argentina, González se siente ya "más argentino que español". "Vine con 12 años y llegamos en noviembre del 59, al barrio de Flores. Fue una maravilla venir de un pueblito colgado de una sierra, a la ciudad de Buenos Aires. Tenía todo a disposición mientras en España no era fácil, recién se salía de la dictadura de Franco", contó.

En Buenos Aires González se hizo socio de Racing desde pequeño, él y su hijo, ya son socios vitalicios. "Me encanta el fútbol", dijo.