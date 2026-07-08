Argentina vs Egipto: "En once minutos Messi resolvió todo el partido"

El periodista de la Televisión Pública Pablo Tiburzi analizó la victoria de la Selección Nacional contra la Selección egipcia por Radio Nacional. Opinó sobre a actuación de Lionel Messi; el mejor jugador de la albiceleste y los aciertos y desaciertos de Lionel Scaloni en el partido de ayer.

"Para mi Argentina fue un claro dominador del partido, y tuvo un merecido triunfo aunque agónico. Hizo un click Messi. Los cambios tácticos fueron buenos, pero él supo aprovechar los últimos 11 minutos del partido. La asistencia para el gol de Cuti Romero; además el segundo es gol de Lionel; y en el tercer tanto quita la pelota Julián casi al borde del área y le pide que le tire la pelota larga a Lautaro Martínez, quien va con un ritmo cansino y pasa un centro a Enzo Fernández. Enzo cabecea y fue el tercero. Pero la indicación clave fue la de Messi", agregó.