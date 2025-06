Argentina vrs Chile: ¿cómo se prepara la selección chilena y cuáles posibilidades tiene de clasificar?

El periodista de Radio Pudahuel Chile Natan Guzman anticipó cómo vive los hinchas chilenos la previa al partido de la selección chilena contra la selección nacional en el marco de las Eliminatorias Copa del Mundo. Esta noche a las 22 horas, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a La Roja por la fecha 15 de la clasificación a la próxima Copa del Mundo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

"Aquí ya sacan la calculadora para ver si Chile llega o no a clasificar. Brasil debe seguir perdiendo, los de abajo deben también perder. Hay muchas cosas que se tienen que dar. Gareca no ha sacado un buen equipo adelante", expresó. "Con Lionel Messi, la Argentina tiene un plus más. Es un jugador clave y siempre el equipo contrario debe pensar en cómo se lo marca", agregó.

El periodista chileno advirtió que la selección trasandina debería recibir una "generación nueva de jugadores" para mejorar su desempeño en el juego. "Es casi imposible que Chile clasifique", adelantó.

El partido será transmitido por Radio Nacional AM 870, con relato de Martín Perazzo, comentarios de Juani Minotti, en vestuarios Agustín Domper y Jonatan Kolibski. Desde estudios estará al frente Sergio Zarratea, en la locución Gustavo Jove y con la producción de Julieta Natalutti.