Argentina volvió al podio del Mundial del Helado y reafirmó su prestigio internacional

El helado artesanal argentino volvió a destacarse a nivel internacional. En diálogo con Nabila Jatib en Amnesia, Eduardo Zacaria, capitán de la Selección Nacional del Helado Artesanal, celebró el tercer puesto obtenido por Argentina en la Gelato World Cup 2026, la competencia más importante del sector, realizada en el marco de la feria SIGEP en Rimini, Italia.

Zacaria explicó que el logro es el resultado de un año de intensa preparación, trabajo en equipo y una fuerte identidad creativa. El conjunto argentino, último campeón americano, compitió contra once países de los cinco continentes y se subió nuevamente al podio, detrás de Singapur y Francia.

La propuesta nacional se desarrolló bajo la temática “Jardín de mariposas”, inspirada en la naturaleza, y se plasmó en ocho exigentes pruebas que incluyeron desde helado gastronómico y torta helada hasta esculturas de chocolate y desafíos sorpresa. “Cada elaboración fue pensada para mostrar técnica, sabor y creatividad, pero también una mirada artesanal muy nuestra”, señaló el capitán durante la entrevista.

El equipo estuvo integrado por Eduardo Zacaria como capitán, junto a Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Federico Mercado, quienes presentaron siete elaboraciones y una escultura de chocolate que despertaron el interés del jurado por su calidad organoléptica, presentación y originalidad.

Durante la charla, Zacaria remarcó que el helado artesanal argentino se ha convertido en un verdadero embajador de la gastronomía nacional, sumándose a otros símbolos reconocidos en el mundo como la carne y el vino. También destacó el acompañamiento de colegas y argentinos residentes en Europa que se acercaron a alentar al equipo durante la competencia.

El cierre dejó una mirada hacia el futuro: seguir profesionalizando el sector, formar nuevas generaciones y sostener un trabajo colectivo que permita a la Argentina continuar siendo protagonista en las grandes competencias internacionales del helado artesanal.