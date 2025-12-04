Argentina volverá a producir cobre luego de 10 años de una virtual parálisis en ese sector

La minera suiza Glencore anunció la reactivación de operaciones en Alumbrera, en Catamarca, hacia fines de 2026 y retomará su producción de ese mineral a gran escala para el primer semestre de 2028.

La decisión de reanudar la operación representa la vuelta de la Argentina a la producción y a las exportaciones a gran escala de cobre tras 10 años de una actividad casi nula que se reflejó en el desarrollo de un único proyecto en todo el país que apenas extraer 1.500 toneladas por mes que se venden a Chile.

A través de un comunicado, Glencore sostuvo que decidió volver a operar en Argentina "porque existe un régimen fiscal robusto, con superávit y protección jurídica para las inversiones gracias al RIGI".

El aumento sostenido de los precios del cobre y el oro en los últimos años y las "perspectivas positivas para ambas materias primas" fueron otros de los motivos de la minera para comenzar a trabajar en Catamarca.

La producción plena de la mina la Alumbrera llegará a alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 de onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los próximos 4 años.

El anuncio de Glencore se realizó tras la presentación en agosto de las solicitudes de adhesión de sus nuevos proyectos en Argentina, MARA - Agua Rica y El Pachón, al RIGI, por unos 13.500 millones de dólares.

El Gerente General de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, señaló que "el desarrollo de estos proyectos apoyará la ambición de Argentina de convertirse en uno de los principales productores mundiales de cobre".

Glencore es una de las mayores empresas de recursos naturales diversificados del mundo, cuenta con unos 150.000 empleados y contratistas en todo el mundo y sus clientes son consumidores industriales como automotrices, siderúrgicas, generadores de energía y fabricantes de baterías.