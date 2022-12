Argentina vence a França na final e se torna tricampeã mundial

A Argentina derrotou a França na final da Copa do Mundo do Qatar 2022 e, pela terceira vez em sua história, é campeã mundial.

Em uma partida que a mídia mundial descreveu como uma das melhores de todos os tempos, a Albiceleste venceu por 4-2 nos pênaltis após um empate em 3-3.

A equipe de Lionel Messi dominou a maior parte da partida contra uma seleção francesa que parecia desorientada no primeiro tempo e na maior parte do segundo.

A Argentina começou por 1-0, com um pênalti de Messi, e Angel di Maria, assim como fez na final da Copa América do ano passado, fez 2-0 após uma jogada soberba da equipe.

Mas 10 minutos antes do final, como havia acontecido nas quartas-de-final contra a Holanda, a calma e as esperanças da Argentina sofreram um golpe inesperado: o jogador estrela da França, Kylian Mbappé, deu à sua equipe o empate com um pênalti e logo em seguida, com um hat trick.

Desta forma, os europeus conseguiram levar a final para a prorrogação, na qual a Argentina novamente dominou.

Na prorrogação, o capitão argentino marcou o terceiro, mas a alegria foi curta, pois Mbappé imediatamente depois converteu outro pênalti.

E assim a final do Mundial do Catar chegou aos pênaltis, nos quais o goleiro argentino Emiliano "Dibu" Martinez conseguiu salvar o chute de Kingsley Coman.

Além disso, o francês Aurelién Tchouameni não acertou seu chute e isso novamente deixou o caminho livre para que a Argentina vencesse.

Coube então a Gonzalo Montiel marcar o último pênalti para dar à Albiceleste seu terceiro título mundial.