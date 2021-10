O governo argentino anunciou que meninos e meninas de 3 a 11 anos serão imunizados contra o coronavírus com a vacina chinesa Sinopharm, após a aprovação da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat). Segundo o edital, isso permitirá que a inoculação dessa faixa etária da população seja concluída antes do final do ano.

Locução e tradução: Mirta Cánepa

Produção: Silvana Avellaneda

Edição Web: Julián Cortéz