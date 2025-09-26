“Argentina tiene un talento enorme, nos falta la estrategia de llevarlo al mundo y que lo vean”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la visita de Gastón Pulero, Director Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural.

También, desde Salta, formó parte del programa Francisco Paredes, a cargo del Museo Histórico del Norte, “un espacio icónico para la ciudad”.

En tanto, Sergio Pángaro, músico, escritor, actor argentino nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut, nos regaló un momento musical hacia el final del programa.

Pulero brindó detalles de las gestiones que lleva adelante desde la Secretaría de Cultura en el vínculo con las provincias y el mundo.

En ese marco, advirtió que “había mucha traba en la importación y exportación de obras de arte” pero celebró la desregulación implementada que permitió allanar el camino y dar “más facilidades” a los artistas.

“Argentina es pionera en el cuidado y protección del patrimonio, es un ejemplo, la tarea que se hace es fundamental”. “Por primera vez, en esta gestión se hace una estrategia integral para simplificar los procesos”.

En la charla con Cultura Nacional, anticipó que el Palacio Libertad será sede por primera vez de la edición 17º del festival Ventana Sur – Río de la Plata, del 1 al 5 de diciembre.

Se trata del principal mercado audiovisual de Latinoamérica, coorganizado por el Marché du Film – Festival de Cannes, el INCAA y la ACAU, destino clave para los profesionales del audiovisual, incluyendo 300 compradores y vendedores de Latinoamérica y de todo el mundo.

“Argentina tiene un talento enorme, es pionera en muchas cosas, nos falta la estrategia de poder llevarlo al mundo y que lo vean”.