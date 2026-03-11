"Argentina tiene que tener un rol protagónico en el mundo dentro del desarrollo y las estrategias de la IA"

Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y director del posgrado en Gestión Estratégica de Inteligencia Artificial y Automatización Empresarial en UCEMA, conversó por Radio Nacional con el equipo de Adrián Korol, donde analizó la revolución de la IA y las herramientas que tenemos los argentinos para aprovechar esta era.

"Entre las condiciones que tenemos los argentinos hay dos grandes fuertes: cultura de flexibilidad en nuestro adn y el tipo de talento con gran porcentaje de población de habla inglesa. Eso hace que estemos muy conectados a lo que ocurre en el mundo", mencionó.

"Debemos tener claro qué rol tendrá Argentina dentro del mundo IA, ¿queremos que sea un comprador neto de tecnología y copiar los modelos educativos, de transporte y pedirlo a las consultoras de afuera? ¿O, queremos un rol más protagónico apoyado en nuestras capacidades? ¿Esa discusión está dada antes de las regulaciones? Tenemos que tener claro dónde posicionar al país en este sentido", advirtió. Y agregó: "La Argentina tiene que tener un rol protagónico dentro del desarrollo y las estrategias de la IA".