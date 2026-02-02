Argentina tendrá representación salteña en el Mundial de Robótica 2026

María Virginia Viollaz, Elías Cordero, Benjamín Villagrán, Lucio Saucedo y Laureano Monteros competirán en la RoboCup 2026 en Incheon, Corea del Sur. Los adolescentes se consagraron campeones nacionales en diciembre de 2025. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con uno de ellos sobre las expectativas que genera esta participación.

Elías Cordero, junto a Viollaz, participarán en la categoría Soccer, una de las más exigentes del certamen.

“Somos dos equipos, uno de rescate y otro de Soccer, somos los únicos dos equipos que van de Argentina”, indicó.

“Los robots son completamente autónomos, se guían por los sensores que tienen. Los creamos nosotros, estuvimos ocho meses haciéndolos”. "Es mucha responsabilidad, estamos muy nerviosos. Quiero dejar a la Argentina bien parada".

"Más que una competición es una reunión de muchos países", definió Elías, "es libre y gratuita".

En esta liga, los robots juegan partidos de fútbol de manera completamente autónoma, sin intervención humana, interpretando el entorno en tiempo real a través de sensores y visión artificial.

La RoboCup es considerada la Copa del Mundo de robótica y reúne a universidades, centros de investigación y estudiantes de más de 50 países, que diseñan y programan robots completamente autónomos para resolver desafíos inspirados en situaciones reales.

La edición 2026 se realizará entre el 30 de junio y el 6 de julio; se espera la participación de más de 3000 competidores y unos 15.000 visitantes.