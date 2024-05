Argentina tem greve geral nesta quinta-feira

Segundo a Confederação Geral do Trabalho (CGT), a paralisação nacional do dia 9 de maio afetará os serviços de transporte, educação, saúde, comércio e da rede bancária.

A greve geral convocada pelas principais centrais sindicais da Argentina (CGT e as duas CTA) para esta quinta-feira conta com a adesão de diversos sindicatos que anunciaram seu apoio à paralisação nacional. Entre eles, sindicatos de trens, ônibus e metrô já confirmaram sua participação na medida de força.

Pablo Moyano, um dos líderes da CGT, declarou que “a greve geral será contundente”, enquanto Héctor Daer afirmou que será “uma grande parada”.

A mobilização não se limita apenas à rejeição nas ruas das medidas de ajuste do governo de Javier Milei, mas também visa enviar uma “mensagem” direta aos senadores para que rejeitem os projetos da “Lei Bases” e do pacote fiscal, que já receberam meia sanção na Câmara dos Deputados.

