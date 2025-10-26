Argentina será sede del primer Campeonato Mundial de Carnes

La primera edición del Campeonato Mundial de Carnes, que premiará a los mejores cortes de bife ancho y bife angosto a nivel global, se realizará el 30 de octubre en Buenos Aires.

Organizado por Luis Barcos, creador y director de la Escuela de Sommeliers de Carnes de Argentina, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina, el certamen busca reconocer, premiar y visibilizar la calidad de las carnes.

El jurado del evento, que tendrá lugar en el restaurante El Central de La Rural de Buenos Aires, estará integrado por sommeliers de carne, consumidores y chefs nacionales e internacionales.

Se evaluarán los cortes bife angosto y bife ancho, que a su vez se dividen en dos categorías: animales alimentados a pasto y animales alimentados a grano.

Muestras provenientes de la Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, España e Irlanda buscarán consagrarse con las Medallas de Oro, Plata y Bronce en sus respectivas categorías.

Además, habrá menciones especiales a la excelencia en sabor.

Para garantizar resultados confiables, el proceso de evaluación estará a cargo de tres tipos de jurados especializados: Sommeliers de Carne; Consumidores y Expertos, y Chefs Internacionales con alto nivel de conocimiento en carnes.

Entre los expertos se encuentran Gastón Acurio, Christian Petersen, Juan Gaffuri, María De Michelis, Arturo González, Pietro Sorba, Alejandro Feraud, Nicolás Arcucci, Juan Pedro Rastellino, Gustavo Fuentes, Kazuhito Obara, Maximiliano Britez y Micaela Najmanovich.

El Campeonato Mundial de Carnes busca posicionar al país como referente global en innovación y excelencia cárnica, celebrando la calidad, la pasión y el conocimiento que impulsan a la industria a nivel internacional.