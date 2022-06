Argentina sedia o 2º Campeonato Pan-Americano de Pizza

Os melhores mestres de pizza da Argentina e do continente americano se reunirão, entre 6 e 8 de junho, para o 10º Campeonato Argentino de Pizza e Empanada e o 2º Campeonato Pan-Americano de Pizza, que será realizado aqui, na cidade de Buenos Aires.

Quem ganhar a distinção de "Grande Campeão Argentino" fará parte da seleção argentina da APYCE (Associação de Pizzarias e Casas de Empanadas), no Campeonato Mundial de Pizzas de 2023 em Parma (Itália), representando o país.

Entre os dois campeonatos há 150 competidores que farão 575 participações, em diferentes especialidades. Participarão mestres de pizza do México, EUA, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Uruguai, Peru, Paraguai, Haiti, Venezuela e Argentina.

O local onde o evento será desenvolvido terá 12 fornos (10 a gás, 2 a lenha), 18 juízes de piso, 3 juízes responsáveis pela supervisão do manejo dos alimentos, e 30 membros do júri formados por jornalistas, chefs, cozinheiros e referências gastronômicas locais e internacionais.

As categorias que mais chamam a atenção são "Maior massa", e "Acrobacia (estilo livre).

