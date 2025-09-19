Argentina se une al Programa FIRST para fomentar la cooperación internacional en seguridad energética

Argentina se une como socio contribuyente al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST).

La Cancillería detalló que el Programa es liderado por Estados Unidos y tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional en seguridad energética.

Se trata de un hito que destaca el compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y el resto del mundo, destacó la Cancillería.

FIRST, el programa insignia del Departamento de Estado para el Despliegue de Tecnologías de Reactores Avanzados para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) del Departamento de Estado y busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo.

Se trata de un programa en el que Estados Unidos se asocia con más de 50 países en cinco continentes que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR), para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La Cancillería explicó que Argentina se une a un grupo de socios contribuyentes que aportan financiamiento, experiencia técnica o apoyo en especie a las iniciativas de FIRST y podrá desempeñar un papel en sus actividades en todo el mundo.

Entre ellos, proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología.

La Argentina y Estados Unidos copresidirán la próxima conferencia regional de FIRST para países de América Latina y el Caribe sobre despliegue de SMR en Buenos Aires en 2026.

“Esta asociación destaca el liderazgo de Argentina en el sector de la energía nuclear y su dedicación a fomentar la cooperación internacional para abordar la seguridad energética”, destacó la Cancillería.