Argentina se solidarizó con Chile por los incendios en el sur de ese país

El gobierno Argentino hizo público un ofrecimiento de ayuda humanitaria al país trasandino para combatir los devastadores incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

El despliegue de recursos y equipos es en carácter de “asistencia recíproca”, y responde a la colaboración reciente de la administración de Gabriel Boric en la Patagonia argentina, donde colaboró con dos aeronaves y apoyo técnico para combatir el avance del fuego en Chubut.

La Cancillería, a través de un comunicado, señaló que el Gobierno argentino canalizó la asistencia a través de la Agencia Federal de Emergencias.

Esta medida busca respaldar a las familias y comunidades afectadas en el sur de Chile, manteniendo además una coordinación constante con las autoridades chilenas.

La solidaridad entre ambos países se apoya en mecanismos bilaterales de cooperación para la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias, que facilitan tanto la asistencia operativa como el intercambio de información técnica.