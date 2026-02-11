Argentina se posiciona como líder en la producción agroindustrial

Con cosechas históricas de trigo, cebada, soja, legumbres y girasol, el sector agroindustrial marca un nuevo hito productivo generado a partir de las condiciones climáticas favorables y el impacto positivo de medidas impulsadas por el Gobierno para acompañar al productor.

El sector agropecuario argentino cerró el ciclo 2025 con cifras históricas de producción y exportación, resultados que consolidan el protagonismo estratégico de la Argentina en el mercado agroindustrial global, destacó la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Además, el año concluyó con volúmenes inéditos en las cosechas de granos, un crecimiento sostenido en la ganadería y la lechería, y un despliegue sin precedentes en aprobaciones biotecnológicas.

La combinación de buenas condiciones climáticas, la adopción de nuevas tecnologías y la eficiencia de los productores se vio respaldada por medidas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a fomentar el crecimiento agroindustrial.

En este sentido, se destacan la eliminación de trabas regulatorias, la baja de aranceles e impuestos, el apoyo crediticio para la inversión y la inserción de la producción argentina en nuevos mercados globales.

De acuerdo a informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, el desempeño agrícola superó ampliamente las expectativas iniciales en cultivos clave.

La campaña 2025/26 de trigo concluyó con una producción récord de 27,8 millones de toneladas (26% más que el máximo anterior de 2021/22) y el rinde promedio nacional alcanzó los 41,3 qq/ha, superando en 18% el histórico de 2010/11.

La de cebada alcanzó los 5,6 millones de toneladas, con un rinde país de 46,9 qq/ha, el más elevado registrado para este cultivo; y la campaña 2024/25 de girasol registró cinco millones de toneladas, un incremento del 28,2% respecto a la temporada anterior.

Con 49,9 millones de toneladas, la de soja se posicionó como la mejor cosecha de los últimos seis años; y, en legumbres, se logró un aumento interanual del 57%, alcanzando 1.292.600 toneladas, cifra que supera en 29% el promedio de las últimas cinco campañas.

En tanto, los sectores pecuario y tecnológico también mostraron cifras inéditas.

Las exportaciones de carnes bovinas crecieron 24% en valor, superando los US$ 3.500 millones; y ya en 2024 se había quebrado la barrera de las 900 mil toneladas, acercándose al récord histórico de 1924.

Las exportaciones de lana alcanzaron 31.088 toneladas, lo que representa un aumento del 31,9% en la zafra 2024/2025 en comparación con la zafra 2023/24; crecimiento que se tradujo también en un incremento en términos de valor de 23,22% en el mismo período, respecto al anterior, representando US$ 114.168

La producción de leche totalizó 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la década y el segundo mejor registro histórico, con un crecimiento interanual del 9,7%; y las exportaciones del sector lechero tienen el mejor registro de los últimos 12 años con 425.042 toneladas y un valor total de US$ 1.690 millones.

Por otra parte, en los últimos dos años el Gobierno aprobó 38 eventos genéticamente modificados, la mayor cantidad en su historia.

Durante 2025 se logró un récord en la emisión de warrants, herramientas para garantizar financiamiento con la producción propia: se emitieron warrants por US$ 2.079 millones y $178.653 millones, alcanzando un récord en ambas monedas que superó los registros de 2024 en 93% y en 64%, respectivamente, gracias a una simplificación regulatoria que permitió derogar y modificar normas que obstaculizaban la producción.

En términos globales, 2025 cerró con un récord de exportaciones agroindustriales de 115,41 millones de toneladas, lo que significó un incremento de 12% en volumen respecto al año anterior y un aumento de 9% en valor (US$ 52.337 millones).