Así lo aseguró este martes el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round en Radio Nacional, al cumplirse 80 años del inicio de los vuelos de la compañía a la Argentina.

“Es una fecha muy emblemática, esos 80 años, perseverancia, consistencia, fidelidad al mercado argentino que ha permitido que a lo largo de todas estas décadas siempre hayamos estado volando a Buenos Aires y no solo celebremos que hayamos hecho muchas cosas juntos, desarrollando el turismo, la economía, el comercio, las relaciones humanas entre ambos países sino que queremos seguir haciéndolo en el futuro”, afirmó.

Según Cierco, “no sólo transportamos turistas, también transportamos personas que tienen diversa índole en sus actividades profesionales, hombres y mujeres de negocio, que viven en los países a los que vuelan, que necesitan la conectividad para exportar su talento, sus conocimientos, sus negocios”.

“La conectividad aérea es algo que cuando se tiene no se le pone mucho valor pero cuando se pierde se echa mucho de menos”, remarcó.

El ejecutivo afirmó que “Argentina se ha convertido prácticamente en nuestro destino más importante, tenemos 21 frecuencias semanales, tres vuelos diarios entre Madrid y Buenos Aires, con picos en el verano de cuatro vuelos diarios”.

“La ruta Madrid-Buenos Aires representa un 13 por ciento del total de la conectividad de Iberia con el mundo, traemos y llevamos 2.100 personas diarios en ambas direcciones y aportamos con ese granito de arena que significa la conectividad aérea un desarrollo económico, de creación de empleo, de impacto social positivo, de exportación de talento, de cultura”, detalló.

Tras indicar que “Madrid es la puerta de Europa para los argentinos”, señaló que esa conectividad ayuda a que “Argentina y España tengan la relación que tienen”.

“El 2027 va a ser un año muy importante para Iberia, estamos celebrando el 80 aniversario del primer vuelo entre Madrid y Buenos Aires, pero el año que viene la empresa celebra su centenario”, recordó.

Y concluyó: “Vamos a trabajar para seguir aumentando la capacidad y conectando Argentina con España y Europa”.