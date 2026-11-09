Argentina se enfrentará al Reino Unido en el Tribunal del Mar por Malvinas la semana próxima

La Oficina del Presidente informó que Argentina sigue avanzando en el procedimiento para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decrete las medidas provisionales solicitadas el pasado 13 de octubre, para impedir la explotación de hidrocarburos en laCancillería.

En ese contexto, Argentina enfrentará al Reino Unido en la audiencia que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, informó la Oficina del Presidente en un comunicado que lleva la firma del jefe de Estado, Javier Milei.

La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, de la Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación.

El objetivo es proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que pertenecen a todos los argentinos.

La defensa argentina cuenta, además, con un equipo internacional de primer nivel, integrado por tres especialistas de reconocida trayectoria en la materia, sostuvo el comunicado.

Citó, en ese contexto, al profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque.

El equipo también está integrado por el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales; y el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

“El Gobierno Nacional seguirá defendiendo los recursos naturales de la República Argentina y sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y no admitirá que los ilegítimos intentos del Reino Unido los menoscaben”, destacó el comunicado.

El canciller Pablo Quirno manifestó en su cuenta de X que “por primera vez en la historia la República Argentina se enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la causa sagrada de Malvinas”.

“Tenemos un equipo de lujo con excelencia técnica, vocación y experiencia que defenderá la posición argentina para que las empresas que operan en el proyecto sea Lion, con licencias ilegítimamente otorgadas por Reino Unido, no puedan extraer ni una gota de petróleo argentino”, expresó el canciller.

Señaló que el presidente Javier Milei “ha conseguido elevar esta causa ante el mundo como nunca antes en la historia y defenderemos a la Argentina con uñas y dientes”.

“Las Malvinas son argentinas, por derecho y por historia”, remarcó Quirno.