Entrevista a Osvaldo Laport

04/03/2026

"Argentina se convirtió en el primer país del mundo en posibilidades de ver muy buen teatro"

Con una trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción argentina, Osvaldo Laport atraviesa un presente artístico que combina teatro, televisión y su rol como embajador de Acnur, manteniendo un fuerte compromiso social y cultural tanto en Argentina como en Uruguay.

 

El actor, cantante y director de escena dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a su presente, al señalar el trabajo que realiza en Vamo' los pibes y Billy Elliot El Musical.

"Argentina se convirtió en el primer país del mundo en esta catarata de posibilidades de ver muy buen teatro; no solo en avenida Corrientes sino en todo el país. Hay mucho talento y muy buenos espectáculos", resaltó.

A lo largo de los últimos años, Laport ha participado en producciones teatrales y televisivas que reafirman su vigencia artística, mientras alterna presentaciones en escenarios del interior del país. Su figura sigue asociada a telenovelas emblemáticas que marcaron una época y a un perfil de artista comprometido con causas sociales.