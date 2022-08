Argentina registrou 52.745 novos casos de Covid-19

O Ministério da Saúde argentino disse que 464 pessoas foram hospitalizadas com Covid-19 em unidades de terapia intensiva, com uma taxa de ocupação de 43,9% em leitos para adultos nos setores público e privado para todas as patologias na Argentina.

O Ministério também informou 91 mortes por coronavírus e 52.745 infecções na última semana na Argentina, o que representa 26% mais casos do que no domingo anterior.

De acordo com os dados divulgados, o número de mortes aumentou em 19,73% em comparação com a semana anterior.

Ao todo, desde o início da pandemia, a Argentina teve 129.369 mortes registradas oficialmente e 9.560.307 pessoas infectadas.