Argentina refuerza la seguridad y el control de fronteras

El Gobierno argentino anunció este lunes, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, que se están tomando todas las medidas necesarias para tener un mayor control en las fronteras tras el ataque con drones y misiles de Irán contra Israel durante el fin de semana.

Los ministerios de Defensa y de Seguridad argentinos están trabajando en conjunto para “tener otro tipo de alertas ante cualquier episodio que nos pueda llamar la atención”, agregó Adorni.

Consultado sobre si el Gobierno había recibido algún tipo de amenazas, el vocero dijo que el presidente no ha recibido ninguna amenaza y señaló que el Gobierno argentino no considera que “ponerse de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco”.

Por su parte, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, afirmó esta mañana en que Israel no tiene información sobre ninguna amenaza terrorista concreta contra la población argentina.

En el país hubo dos grandes atentados terroristas contra la comunidad judía durante la década del 90.

El primero ocurrió en 1992 contra la sede de la Embajada de Israel. Fallecieron 29 personas. El segundo fue en 1994 contra el edificio de la mutual judía AMIA y dejó 85 muertos, tanto judíos como de otros orígenes.

