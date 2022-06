Argentina ratifica seus direitos sobre as Ilhas Malvinas

A cada 10 de junho, a Argentina comemora o "Dia da Afirmação dos Direitos Argentinos sobre as Malvinas, Geórgia do Sul, Ilhas Sandwich do Sul e áreas marítimas vizinhas", em memória da nomeação do primeiro governador argentino das Ilhas Malvinas em 1829.

Como parte do reconhecimento da soberania argentina sobre as ilhas, naquele ano o governo de Buenos Aires nomeou Luis Vernet como governador do Arquipélago. Este oficial militar estava a cargo de uma milícia e de um grupo de colonos e suas famílias que trabalhavam na colonização e desenvolvimento das ilhas, com sede em Puerto Soledad.

Naquela época, a Argentina mantinha não apenas autoridades designadas, mas também um sistema de controle de fronteiras marítimas, e iniciou a gestão e conservação da riqueza pesqueira daquele setor do sul do território. Também naquela época, nasceu a primeira argentina nas Ilhas, Isabel Vernet, filha do primeiro governador.

Como assinala o Ministério das Relações Exteriores argentino, "o pleno exercício da soberania foi interrompido em 3 de janeiro de 1833, quando as forças britânicas ocuparam as ilhas, expulsaram a população e as autoridades argentinas estabelecidas e as substituíram por outras de origem britânica".

Desde então, a Argentina vem ratificando e reivindicando em organizações e fóruns internacionais de todo tipo, a usurpação de um território que lhe corresponde por soberania e a pré-existência do governo argentino na área.

Neste sentido, o Ministério das Relações Exteriores declarou: "O povo argentino mantém sua determinação permanente e inabalável de recuperar, através dos meios pacíficos das negociações diplomáticas, o pleno exercício da soberania" sobre as Malvinas, a Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul e as áreas marítimas circunvizinhas.