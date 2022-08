O governo argentino anunciou o lançamento do plano de formação Argentina Programa 4.0, uma plataforma que capacitará 70.000 argentinas e argentinos em conhecimentos básicos de programação para desenvolver software.

O programa visa formar especialistas na área da Economia do Conhecimento, que é o terceiro setor exportador e gerador de divisas no país, prevendo receitas de US $7 bilhões para este ano, informou a Secretaria de Economia do Conhecimento.

Desta forma, será promovida a inserção em um mercado com grande procura de mão-de-obra, tanto nacional quanto internacional, com salários de $267.000 (uns 2.000 dólares) em média, e com o objetivo de "aumentar o nível de remuneração de um grupo dinâmico que cresce todos os anos".

Além disso, o Argentina Programa 4.0 formará pessoas para se inserirem em atividades que acompanham a agenda emergente de desenvolvimento sustentável, considerando a importância de relacionar o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental.

Para ampliar a abrangência do programa, o Ministério da Economia e a Secretaria da Economia do Conhecimento participarão de uma Mesa de Trabalho em conjunto com os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, que contará também com a participação de representantes de 25 universidades nacionais e 29 empresas do setor.