Argentina presentó su potencial agroalimentario en Barcelona

En la feria internacional Alimentaria 2026 se lanzó “Argentina Alimenta”, una nueva plataforma estratégica destinada a posicionar a la Argentina como un actor clave en el comercio global de alimentos.

La feria, que se realizará en Buenos Aires en noviembre de 2026, busca consolidarse como un punto de encuentro estratégico para toda la cadena de valor, articulando sector público y privado con una fuerte vocación internacional.

La presentación, realizada en la Sala Acciona del Pabellón 5 del Alimentaria Hub en Fira Barcelona, reunió a referentes institucionales, empresariales y diplomáticos.

Bajo el concepto “Argentina Agroalimentaria: confianza, capacidad y proyección global”, la presentación puso en valor las fortalezas estructurales del país y su potencial exportador, en un contexto internacional que demanda alimentos de calidad, trazabilidad y valor agregado.

“Argentina hoy ofrece estabilidad, visión estratégica y oportunidades concretas para el desarrollo de la industria agroalimentaria. Estamos frente a una nueva etapa de integración inteligente al mundo”, afirmó Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina.

Por su parte, Carla Martín Bonito, presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), señaló: “La industria argentina de alimentos y bebidas tiene un enorme potencial exportador. Combina innovación, calidad y capacidad productiva para responder a las demandas de los mercados más exigentes del mundo”.

Durante la apertura, representantes de Fira Barcelona International destacaron la relevancia de integrar a la Argentina en los grandes circuitos internacionales de negocios del sector alimentario.

El evento también incluyó la presentación de casos reales de internacionalización exitosa, que evidencian la capacidad de las empresas argentinas para competir globalmente y generar valor en mercados externos.

El lanzamiento de Argentina Alimenta fue presentado por Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., quien destacó que esta plataforma de negocios de escala internacional ”conectará a la oferta agroalimentaria argentina con los principales compradores del mundo, integrando innovación, inversión y desarrollo exportador”.

El cierre estuvo a cargo del embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, quien remarcó: “Argentina tiene una oportunidad histórica de consolidarse como proveedor confiable de alimentos a nivel global. Iniciativas como Argentina Alimenta son clave para potenciar nuestras exportaciones y fortalecer nuestra presencia internacional”.